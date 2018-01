Petrobrás prevê decisão sobre ofertas pela BR Distribuidora no 1° trimestre de 2017

O presidente da Petrobrás, Pedro Parente, disse a jornalistas nesta segunda-feira que a companhia espera ter uma decisão sobre propostas vinculantes pela BR Distribuidora no primeiro trimestre de 2017.

"Avaliamos que iremos ter as ofertas vinculantes ao final deste ano, e então no primeiro trimestre do próximo ano nós vamos ter uma decisão sobre esse tema", disse Parente, que falou nos bastidores de uma conferência sobre petróleo em Stavanger, na Noruega.

Ele disse que a companhia ainda não recebeu ofertas pela BR Distribuidora.