Petrobras prevê investir US$ 34,3 bilhões até 2007 O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira a revisão do planejamento estratégico para o período de 2003 a 2007. Os investimentos para o qüinqüênio são de US$ 34,3 bilhões, sendo US$ 7,2 bilhões para 2003. Segundo a companhia, foram efetuados ajustes por causa da deterioração das condições do mercado financeiro. Os principais fatores considerados foram a oscilação da taxa de câmbio e dos preços internacionais do petróleo, que poderiam atrapalhar a capacidade de financiamento da estatal. O ajuste no programa de investimentos procurou dar atenção especial ao curto prazo, buscando equilíbrio da capacidade de financiamento na atual conjuntura, das metas físicas e de retorno sobre o capital empregado e da manutenção dos projetos prioritários da Petrobras.