Petrobras prevê megaprodução em novo campo no Rio A Petrobras prevê que o campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos (RJ), vá produzir entre 700 milhões e 1 bilhão de barris de óleo, volume de um campo "gigante". A produção deve começar no final de 2011, segundo a estatal, que encaminhou nesta terça-feira à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a declaração de comercialidade do Papa-Terra. O primeiro poço do campo, com o qual a Petrobras detectou petróleo, foi perfurado em 2003. O Papa-Terra está localizado no Plano de Avaliação do antigo bloco BC-20, ao Sul da Bacia de Campos. A área é operada pela Petrobras, que detém 62,5% da concessão adquirida em consórcio com a Chevron Overseas do Brasil Ltda em 1998, que participa com 37,5% dos investimentos.