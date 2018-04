Petrobras: produção de óleo no Brasil cresce 2,5% A produção de óleo da Petrobras no Brasil cresceu 2,5% em janeiro ante o mês de dezembro, atingindo 1,923 milhão de barris por dia (47 mil acima do mês anterior), informou hoje a estatal. O volume foi recorde mensal e ficou 3,7% acima da média diária produzida em 2008, que foi de 1,854 milhão de barris. O crescimento na produção foi atribuído pela empresa ao início das operações na plataforma P-53, que opera no campo de Marlim Leste e tem capacidade para produzir 180 mil barris por dia. Também contribuiu para o resultado positivo a entrada em produção da plataforma P-51, no campo de Marlim Sul, que também tem capacidade de produção de 180 mil barris por dia. Ainda em janeiro ocorreu a entrada em produção de novos poços em Marlim, disse a estatal. Considerando o volume total de óleo e gás, a Petrobras produziu no País 2,219 milhões de barris de óleo equivalentes em janeiro, ou 0,7% mais que em dezembro. Somando esse volume à produção no exterior, foram 2,434 milhões de barris de óleo equivalentes, o mesmo que em dezembro e 1,4% acima da média diária produzida em 2008. Segundo a estatal, foram produzidos 62,85 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, dos quais 15,7 milhões fora do Brasil, o que representou queda de 7,7% na produção total sobre a média de 2008.