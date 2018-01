Petrobras produz 1,09% a mais em maio A produção total de barris de óleo da Petrobras, no Brasil e no exterior, somou 2,319 milhões de barris por dia (boe/d) em maio, um aumento de 1,09% sobre os 2,294 milhões de boe/d de abril. A soma inclui óleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural. A média em 2006 está em 2,290 milhões de boe/d, ante 2,216 milhões em 2005 - um aumento de 3,34%. No Brasil, a produção média de óleo e LGN em maio foi de 1,793 milhão de barris por dia (bpd), com queda de 0,1% sobre abril (1,795 milhão de bpd). As principais razões para a diferença, segundo a empresa, foram as paradas programadas parciais e totais das plataformas P-35 (Marlim), P-43 (Barracuda) e P-33 (Marlim). A Petrobras diz, no entanto, que a entrada em operação do FPSO-Capixaba no campo de Golfinho no dia 6 de maio e o desempenho operacional da recém-instalada plataforma P-50 no campo de Albacora Leste contribuíram para que a produção de maio ficasse basicamente no mesmo patamar do mês anterior.