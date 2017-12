Petrobras produzirá 2,3 milhões de barris diários em 2010 O presidente da Petrobras, José Gabrielli, estima que em 2010 a produção de petróleo da estatal chegará ao patamar de 2,3 milhões de barris diários, enquanto a carga processada nas refinarias deverá ser de 1,869 milhão de barris. "Isso nos dará uma capacidade substancial para exportar", afirmou Gabrielli, em sua exposição inicial na audiência pública conjunta das comissões de Infra-Estrutura e Educação do Senado, na manhã desta terça-feira. Por outro lado, Gabrielli ressaltou que, também em 2010, a venda de derivados no País alcançará um patamar de 1,895 milhão de barris, superando assim a capacidade de refino. Segundo ele, é por isso que em 2011 já deverá entrar em operação a nova refinaria da estatal em Pernambuco, que terá capacidade para processar 200 mil barris diários de petróleo. Gabrielli lembrou que a Petrobras atingirá na média de 2006 a auto-suficiência, uma vez que a produção média do ano deverá alcançar o mesmo patamar da capacidade de refino: 1,9 milhão de barris diários.