Petrobras produziu 2 milhões de barris/dia em outubro

A produção média diária da estatal foi divulgada hoje e aponta um volume total de 2,573 milhões de barris de óleo equivalente (considerando também o gás natural e a produção no exterior), também praticamente estável em relação ao desempenho de setembro, mas 5,45% maior do que o registrado em outubro do ano passado.

De acordo com a Petrobras, a estabilidade em relação a setembro demonstra que a estatal conseguiu manter-se, de maneira sustentável, no patamar de produção de 2 milhões de barris de óleo. A meta da companhia para 2009 é atingir uma produção média de 2,05 milhões de barris por dia. Hoje, durante teleconferência realizada para comentar os resultados do terceiro trimestre, o coordenador da área de Exploração e Produção da companhia, Eduardo Molinari, disse que a estatal está trabalhando no limite inferior de sua meta para o ano.

Em comunicado, a companhia lembra que em outubro a área de exploração e produção programou a manutenção preventiva de três plataformas: P-07 (no campo de Bicudo), P-34 (Jubarte) e FPSO Cidade de Vitória (Golfinho). Segundo a empresa, essas paradas provocaram um impacto de 13 mil barris por dia na média mensal.

A estatal também informou que a produção média de gás natural no mês de outubro de 2009 foi de 50,9 milhões de metros cúbicos por dia, cerca de 500 mil metros cúbicos diários abaixo do realizado no mês de setembro (51,4 milhões de metros cúbicos por dia).