Petrobras quer abrir mercado de combustível para EUA e Europa A Petrobras está negociando para retirar barreiras à importação do combustível pelos Estados Unidos e pela Europa para competir no mercado internacional com o álcool brasileiro, cotado a US$ 40 o barril. Segundo o diretor de gás e energia da companhia, Ildo Sauer, a idéia é que a estatal possa competir "com o petróleo, que está acima de US$ 70 o barril, e o álcool, que está a mais de US$ 60 o barril na cotação americana e US$ 100 o barril na européia. No XI Congresso Brasileiro de Energia, Sauer disse que a companhia tem buscado ocupar um espaço de grande empresa de energia renovável no mundo. Ele abriu o evento, representando o presidente da empresa, José Sergio Gabrielli. O ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau não compareceu ao evento.