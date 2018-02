Petrobrás quer ampliar atuação no Peru O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, vai nesta quinta-feira, 10, ao Peru para procurar oportunidades de negócios no país, que tem grandes reservas de gás natural. A estatal informou, em nota oficial, que uma delegação da companhia tem encontros agendados com o presidente peruano, Alan Garcia, com o ministro de Energia e Minas do país, Juan Valdivia Romero, e executivos das estatais locais. A Petrobrás opera no Peru desde meados da década de 90 e atualmente produz 15 mil barris de petróleo por dia no país, além de ter a concessão para procurar reservas em 57,5 mil quilômetros quadrados divididos em seis blocos exploratórios. A empresa afirmou que, desde o ano passado, vem se posicionando no entorno do campo gigante de gás de Camisea, com reservas que superam os 420 bilhões de metros cúbicos de gás. O governo peruano procura alternativas para escoar sua produção, dentre elas, a liquefação do gás para venda no mercado internacional.