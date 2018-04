Petrobrás quer aumentar participação de gás natural na receita A Petrobrás quer aumentar a participação do gás natural em sua receita líquida dos atuais 5% para 15% até 2010, informou hoje o gerente executivo da Assessoria de Gás e Energia da estatal, Luiz César França, em palestra para jornalistas no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Segundo França, a empresa quer atingir este porcentual investindo em três frentes - aumento da utilização do Gás Natural Veicular (GNV), expansão da rede de fornecimento de gás industrial e residencial, além dos investimentos em termoelétricas e projetos de co-geração. "Vamos continuar aplicando em torno de 0,5% de nossos investimentos anuais em projetos de expansão do fornecimento de energia", disse França. A perspectiva, segundo ele, é de que as 16 plantas de termoelétricas em operação, construção ou em projeto gerem, em 2005, 4,4 mil MW. "Os leilões da Tractebel e Cemig esta semana demonstraram que há maior oferta de energia, mas estamos acreditando no crescimento econômico do Brasil nos próximos anos, o que geraria maior demanda. Estamos apostando nisso", disse. França ainda afirmou que vários projetos em co-geração devem ser desenvolvidos pela estatal em parcerias com usinas, ou mesmo com hospitais. "Projetos com hospitais apresentam um índice de rendimento de 90%, o que é superior do que em qualquer outra planta", disse. Ele comentou também que a Petrobrás espera chegar a 2005 com pelo menos 500 postos de abastecimento de GNV em todo o país, de um total de 1,1 mil projetados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A perspectiva é de que exista, já em 2005, uma frota em torno de um milhão de veículos movidos a GNV em 2005, ante os 285 existentes hoje. "Isso deve demandar um volume em torno de 11 milhões de metros cúbicos por dia", disse. No total, o consumo de gás natural no Brasil deve ser, neste ano, de 27 milhões metros cúbicos por dia, atingindo a 4% da matriz energética nacional.