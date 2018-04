Petrobrás quer aumentar reservas de petróleo em 2005 A Petrobrás quer aumentar suas reservas atuais de petróleo dos 9,67 bilhões de óleo equivalentes (boe) para 11,7 boe em 2005. Para atingir este volume, considerando que a produção deve aumentar em 9% ao ano no período, a estatal espera anunciar descobertas de 1,4 bilhão de barris de óleo equivalentes em três anos. O volume equivale a pouco mais do que dois novos campos de exploração do mesmo porte do recém descoberto BC-60 na Bacia de Campos, que possui reservas estimadas em 600 milhões de barris de óleo equivalente. Segundo o gerente geral de Estratégia e Gestão de Portfolio da Petrobrás no Brasil, José Luiz Marcusso, há 80% de chance destas novas descobertas estarem localizadas na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. "Todo nosso foco está voltado para ambas as bacias, principalmente a de Santos, que possui enorme potencial de produção ainda não explorado", comentou. Para Marcusso, as reservas comprovadas da Petrobrás no País devem se manter em 9,67 bilhões de boe até 2005, apesar do crescimento da produção, porque existem em andamento projetos para começar a exploração de uma reserva de 2,9 bilhões de boe neste período. A previsão, diz ele, é de que em 2005, a Petrobrás esteja com as atuais reservas reduzidas a 6,8 bilhões de boe. "Nosso comprometimento com os acionistas é chegar a 2005 com o mesmo volume de reservas de hoje, mas já temos uma elevação neste volume, com a nova descoberta do BC-60 e contamos com outras ainda", explicou Marcusso em palestra realizada no curso "Petrobrás do Poço ao Posto", que está sendo realizado nesta semana pela empresa no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Proporção Segundo ele, a perspectiva da estatal é de reduzir a proporção entre a reserva e a produção que a empresa registra hoje, equivalente a 18 anos. O número indica que, se não houvessem novas descobertas, a produção da Petrobrás consumiria suas reservas neste período. "O índice representa a velocidade de retirada frente à reserva disponível e mostra que a Petrobrás estava, nos últimos três anos, investindo mais na área de exploração", explicou. De acordo com Marcusso, a meta da estatal é reduzir este indicador para 15 anos, apesar de a média mundial ser de 45 a 50 anos. "Esta média mundial é influenciada por elementos que distorcem os números, como as reservas de óleo no Oriente Médio e de gás na Rússia. Se considerarmos a média das principais empresas, em torno de 12 a 13 anos, veremos que a Petrobrás ainda está com um indicador conservador", explicou. Do total das reservas da Petrobrás, de 9,67 bilhões de barris de óleo equivalente, 84% são de óleo, 12% de gás associado e 4% de gás não associado, disse ele. Deste mesmo total, 39% estão localizadas em área de águas ultraprofundas (acima de 1.400 metros), 34% em águas profundas (entre 400 e 1.400 metros), 14% em terra e 13% e águas rasas (até 400 metros). Custo Marcusso disse também que a Petrobrás quer reduzir, até 2005, o custo de extração de petróleo dos US$ 3,3 por barris para US$ 2,8. Este valor, segundo ele, não considera depreciação da moeda, investimentos em project finance ou hedge. "Estamos investindo no aumento da produtividade, atrelado ao desenvolvimento de novas tecnologias e otimização de recursos para atingir este índice", disse. O custo operacional da Petrobrás para a exploração, lembra ele, já caiu desde 97, quando era US$ 5,4. Em compensação o custo governamental da exploração do petróleo - com impostos por exemplo - vem aumentando. Em 1997 era de US$ 0,80, mas atinge hoje os mesmos US$ 3,3 do operacional. "A tendência é de que o custos governamental seja equivalente ao operacional", diz Macusso, lembrando, porém, que este custos no País são 70% maiores do que nos Estados Unidos. Queima A queima de gás na Bacia de Campos deve chegar em 2005 aproximadamente a 10% do volume produzido, afirmou Marcusso. Segundo ele, este é o índice mínimo de queima possível de ser obtido nas características da Bacia de Campos. "A impossibilidade de uma queima menor do que este porcentual se deve não somente à elevação de custos operacionais, mas também por condições técnicas", explicou. Marcusso disse que a queima na Bacia de Campos, que no ano passado ficou na faixa dos 38% do total de 15 milhões de metros cúbicos produzidos, este ano deve se reduzir para 22% dos 20 milhões de metros cúbicos. "Além de aumentarmos a produção, conseguimos obter a queda na queima", salientou. Marcusso afirmou também que a média de queima em áreas de exploração acima do Espírito Santo não chega a 5% do total produzido. "Em alguns pontos conseguimos índices de aproveitamento em torno de 98%", diz ele. A Petrobrás não deve repetir no segundo semestre a média de produção registrada nos primeiros seis meses do ano, de 1,51 milhão de barris por dia. Segundo Marcusso, a programação de paradas em algumas plataformas importantes localizadas em Marlim, Marlim Sul e Albacora, previstas para ocorrerem entre setembro e outubro, devem comprometer o crescimento que vinha sendo registrado. As paradas já estavam no cronograma da empresa e servem para uma inspeção geral em vasos, dutos e outros equipamentos. A meta para este ano, de 1,49 milhão de barris por dia, entretanto, deve ser cumprida, segundo Marcusso. Com isso, a empresa deve encerrar 2002 com crescimento de 12% sobre 2001. Ainda para este ano, lembrou, está prevista a retomada da produção em Roncador, suspensa desde o acidente com a P-36. Serão 11 poços com a produção prevista em torno de 30 mil barris de petróleo por dia. A previsão é de atingir em 2005 1,9 milhão de barris por dia.