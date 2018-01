Petrobras quer distribuidoras importando diesel A Petrobras quer passar para as distribuidoras de combustíveis a responsabilidade de importar diesel, como já fez com as centrais petroquímicas no caso da nafta e negocia com as distribuidoras de gás liqüefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), o Brasil importa 25% dos 30 bilhões de litros de diesel que consome anualmente e a estatal já anunciou às empresas que pretende reduzir sua participação nas importações. A estatal não comentou as negociações, mas disse que "é favorável e busca estimular a presença de outros agentes nas importações de produtos para o mercado brasileiro". Nos últimos meses, a Petrobras teve prejuízo com as importações do produto, pois não pôde repassar a alta do dólar e do preço internacional para o preço interno durante o período pré-eleitoral. Pelo mesmo motivo, a empresa já deixou de importar nafta - as próprias centrais petroquímicas o fazem - e quer deixar de importar GLP. Mas, assim como as distribuidoras de GLP, as empresas filiadas ao Sindicom, donas de 76% do mercado, não vêem com bons olhos as importações de diesel. "Não se pode ter diferença de preços entre o mercado interno e o externo. Se tiver, não dá para importar", disse o porta-voz da entidade, Alísio Vaz. Na prática, as empresas não querem assumir os riscos da indefinição na política de preços dos combustíveis. A questão dos preços dos combustíveis foi apresentada pelo Sindicom como o principal entrave à abertura do setor, iniciada em janeiro. "Abriu mas não abriu", reclamou o presidente da entidade, João Pedro Gouvêa Vieira. De fato, apenas 0,66% do consumo nacional foi vendido por novas empresas, que foram comprar gasolina e diesel no exterior. Cide Para solucionar o problema, a entidade apóia a idéia de usar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o imposto federal sobre os combustíveis, para amortecer as variações cambiais e da cotação do petróleo nos preços internos. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o aumento da alíquota da Cide, hoje em R$ 0,5011, incluindo PIS/Cofins, para R$ 0,860 por litro. O ideal, disse Vaz, seria criar um colchão para evitar repasses excessivos, como ocorreu este ano. Apesar da alta dos preços, o mercado de combustíveis registrou um leve crescimento, de 1,6%, nos primeiros 10 meses de 2002. A alta foi puxada, principalmente, pelas vendas de álcool, que cresceram 4,8%. O consumo de diesel cresceu 1,7% e o de gasolina, 0,9%. Segundo o Sindicom, o volume de álcool cresceu pelo aumento das vendas de carros a álcool e também pelo maior uso do combustível misturado irregularmente à gasolina - o chamado rabo-de-galo. As grandes distribuidoras recuperaram mercado em 2002, atingindo 76% das vendas de combustíveis automotivos. No caso da gasolina, produto mais suscetível a adulteração e liminares, as empresas tiveram, até outubro, uma média de 74% do mercado, contra 71% no mesmo período do ano anterior e 68% em 1998. "O crescimento é resultado de uma ação contra as liminares, que impede a atuação de empresas desonestas", avaliou Vaz.