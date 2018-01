Petrobras quer investir até US$ 6 bi este ano O diretor da área de Exploração e Produção da Petrobras, José Coutinho Barbosa, disse que a estatal programa investir, este ano, entre US$ 5 bi e US$ 6 bi. A definição sobre as áreas nas quais os recursos serão aplicados ainda não foi fechada, mas o diretor acredita que a maior parte dos investimentos será destinada ao desenvolvimento de campos (exploração) e ao aumento da produção de petróleo. A Petrobras estima que, em 2005, o País será auto-suficiente na produção de petróleo, saltando dos cerca de 1,4 milhão de barris por dia atuais para 2,1 milhões b/d. Os investimentos da estatal deverão ser distribuídos, ainda, por outros ramos de atividade, entre os quais o de geração de energia, que implica a construção de termoelétricas em consórcio com outras empresas; e o investimento inicial para empreender unidades de refino - pelo menos duas, nas quais a estatal já declarou interesse em ser sócia minoritária. A primeira parceria em refino está firmada com a Thyssen, que deverá implantar uma unidade no Ceará. Uma refinaria de porte médio ou grande, para produção em torno de 200 mil b/d, demanda investimentos entre US$ 1,5 bi e US$ 2 bi.