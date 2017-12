Petrobras quer mudanças na regulamentação do GLP O diretor financeiro da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, acredita que o governo precisa interferir na cadeia produtiva do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para mexer na sua regulamentação. O objetivo seria garantir que uma queda no preço no produto na refinaria também chegue ao consumidor final. Hoje, segundo ele, essa cadeia produtiva é tão extensa, que o GLP aumenta mesmo com o preço estabilizado na refinaria da Petrobras. Tributação no Rio Sobre o projeto de lei que tributa a produção de petróleo no Rio de Janeiro, Gabrielli disse que não acabe gerando prejuízos para o Estado. Segundo ele, Estados produtores de energia podem começar a cobrar ICMS também, o que afetaria as contas do Rio. Além disso, a nova tributação seria um desestímulo à indústria de petróleo, com impactos dramáticos no longo prazo.