Petrobras quer ser distribuidora de combustíveis nos EUA A Petrobras quer entrar no mercado de distribuição de combustíveis nos Estados Unidos, após adquirir 50% de uma refinaria de petróleo no país. "Por quê não?", perguntou o gerente-executivo de Abastecimento da estatal, Alan Kardec, em palestra para jornalistas no Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP). "Nós precisamos continuar crescendo em todos os segmentos, da produção à distribuição", argumentou. E isso inclui avaliar oportunidades em diversos mercados do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ele lembrou que a empresa patrocina equipes na Fórmula 1, que é uma forma de ser conhecida em diversas partes do mundo e facilitar a comercialização dos seus produtos. Kardec afirmou que a Petrobras se posiciona como uma empresa integrada do setor de energia. "Antes o nosso lema era do poço (de petróleo) ao posto (de abastecimento de gasolina e diesel). Hoje podemos dizer que vamos do poço aos três ´ps´, sendo um ´p´ de posto (abastecimento), outro de poste (de energia elétrica) e um terceiro de petroquímicos. O executivo disse que não há nenhum negócio na área de abastecimento nos Estados Unidos em análise, mas comentou que a estatal vê a estratégia com simpatia. E ele defende que a entrada da empresa no setor de distribuição no país se faça através da aquisição de uma rede já existente, "seja de pequeno ou de grande porte". Ele observou que crescer "a partir do zero" é muito difícil e a opção de comprar uma unidade já operando pode ser a melhor estratégia. "Podemos instalar um posto em Houston, no Texas, apenas para colocar a marca Petrobras. Mas se surgirem boas opções, estamos atentos", complementou. Kardec disse que, com isso, a estatal brasileira busca "agregar valor" ao seu próprio petróleo, cuja produção tem sido crescente. Como o óleo brasileiro, em sua maior parte, é do tipo "pesado", acaba sendo negociado cerca de US$ 15 por barril abaixo dos óleos mais leves no mercado internacional. "A nossa estratégia não é ampliar a exportação do óleo bruto. É melhor para a empresa agregar valor, ao mesmo tempo que aumenta a produção. Refinando, capturamos a diferença de preços entre o óleo leve e o óleo pesado", explicou. O executivo lembrou que a Petrobras fez poucos investimentos na área de refino na década passada, mas que atualmente está executando o plano mais audacioso da empresa nesse segmento. Ao todo, serão investidos no período 2007/11 cerca de US$ 23,1 bilhões em abastecimento e refino, sendo US$ 14,2 bilhões apenas nas atividades de refino. Esses investimentos incluem melhoria da qualidade dos produtos, além da conversão de algumas refinarias para a ampliação do uso do petróleo nacional no mix total. Um dos projetos mais ambiciosos será a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Segundo ele, será a primeira refinaria do mundo a utilizar 100% do petróleo pesado para a produção de derivados, processando cerca de 150 mil barris/dia. "Não conheço outra experiência no mundo", comentou. Ele observou que o custo de processamento será maior, mas terá a vantagem de utilizar uma matéria-prima mais barata. "Como 95% do custo de uma refinaria de grande porte é a matéria-prima, o resultado final será favorável."