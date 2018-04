Petrobras quer ser sócia de usinas de açúcar A Petrobras Distribuidora (BR) quer ser parceira das usinas de açúcar e álcool para produzir e comercializar energia elétrica a partir do bagaço da cana de açúcar. Segundo o gerente da BR Distribuidora, Renato de Andrade Costa, a estatal reservou recursos no orçamento do próximo ano (não revelados) para investir em projetos de co-geração de energia com potência total de 100 MW. A BR irá constituir, em conjunto com usinas selecionadas, empresas no regime BOT- Build on Transfer, pelo qual a estatal constrói a planta, que será operada pela usina. Após 15 anos, a usina torna-se dona do empreendimento. Do total de investimentos, 70% será financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A BR prevê partcipação média de 30% em cada projeto de co-geração.