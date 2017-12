Petrobras quer transportar petróleo em navios brasileiros A Petrobras quer substituir os navios fretados para o transporte de petróleo por embarcações com bandeira brasileira. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor da área de serviços da estatal, Renato Duque, que substituiu o presidente José Eduardo Dutra na abertura do Congresso Nacional de Transportes Marítimos, Construção Naval e Offshore, que acontece até sexta-feira na Firjan. Segundo Duque, um estudo está sendo feito pela estatal para que o programa seja lançado ainda este ano. Hoje metade dos navios que atendem à Transpetro é fretada junto ao mercado internacional e a outra metade é de navios próprios. "Vamos substituir paulatinamente estas embarcações, porque isso vai gerar empregos nos estaleiros brasileiros responsáveis por esta construção, e possibilitará uma redução no que o Basil gasta hoje com o pagamento destas embarcações", argumentou. O programa, ainda segundo Duque, prevê também novas encomendas de embarcações de apoio às plataformas de petróleo, a exemplo do que já foi feito na gestão anterior da estatal e que teve a contratação de 22 novos barcos e possibilitou a retomada da indústria naval.