Petrobras: R$ 5 mi para compras diretas O prazo para a compra das ações da Petrobras com recursos próprios também encerra-se hoje. Os investidores poderão adquirir os papéis da estatal com recursos próprios por meio de um fundo de investimento em ações da Petrobras (FIA - Petrobras) ou, então, na compra direta, por intermédio de banco ou corretora. Nos fundos de investimentos em ações da Petrobras, as taxas de administração variam de 1% a 3% ao ano e o valor mínimo da aplicação, em geral, é de R$ 300,00. Nesse caso, o investidor também tem direito ao desconto de 20% no preço de venda da ação, mas terá de respeitar uma carência mínima de seis meses. Para quem sair após seis meses e até os 12 meses, a taxa de resgate é de 10%. Investimento por intermédio de corretora Quem for investir por intermédio de corretora poderá ganhar algumas horas a mais em relação a aplicação nas agências bancárias. Há instituição que aceitarão o pedido de adesão do investidor até 17 horas, como o caso do Safra e Santander, e até 18 horas, como o Liberal. Na compra direta, as instituições estão exigindo um valor mínimo de aplicação de R$ 5 mil, em média. Quem vai investir até R$ 100 mil na compra direta poderá adquirir os papéis à vista, com o desconto de 20%, para resgate somente após os 12 meses. Também poderá comprar as ações à vista, sem desconto, com direito ao resgate a qualquer momento.