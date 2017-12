Petrobrás reabre refinaria de Pasadena após passagem de furacão

A Petrobras anunciou que vai reabrir nesta quarta-feira, 20, sua refinaria próxima de Houston, após a passagem do furacão Harvey atingir a região há mais de três semanas. A empresa brasileira informou em comunicado à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas que o processo de reabertura começa nesta quarta-feira e deve estar concluído até a sexta-feira, 22.

A refinaria, com capacidade para produzir 112 mil barris por dia de petróleo, fica localizada em Pasadena e estava paralisada desde de o dia 27 de agosto. Ela foi uma das várias próximas da costa do Texas a interromper operações no fim de agosto por causa de Harvey.

Na ocasião, outras refinarias próximas, como a Exxon Mobile, também informaram paradas na produção. "O complexo ExxonMobil Baytown está em processo de encerramento seguro e sistemático das operações", informou a porta-voz Suann Guthrie, em nota por e-mail. "A segurança é nossa prioridade e nós tomamos todas as precauções para minimizar o impacto para a comunidade e funcionários ao longo do processo de desligamento". A refinaria produz 560 mil barris por dia.