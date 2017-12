Petrobras reafirma que terá prejuízo em gás e energia O diretor-financeiro da Petrobras, Sérgio Gabrielli, reafirmou hoje que a estatal espera ter um prejuízo de R$ 1,4 bilhão em 2004 em sua área de gás e energia, R$ 100 milhões a mais que o apurado em 2003. O executivo atribuiu o prejuízo principalmente à redução da demanda por energia verificada no último ano. Gabrielli ressaltou que a prioridade da companhia neste ano será o desenvolvimento do mercado de gás natural. Ele lembrou que a empresa planeja investir US$ 1 bilhão em gasodutos. "Temos de resolver um problema de excesso de gás no Sudeste e de falta do combustível no Nordeste", disse ele, que foi um dos palestrantes do seminário "Cenário econômico 2004: A influência da regulamentação no setor de energia", realizado hoje em São Paulo.