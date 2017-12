Petrobrás reajusta diesel em 6,1% e preço pode subir R$ 0,12 por litro

A Petrobrás anunciou nesta quinta-feira, 5, um reajuste de 6,1%, em média, para o diesel nas refinarias. A mudança vale a partir desta sexta-feira, 6. O preço da gasolina não teve alteração. Este é o segundo mês consecutivo de reajuste no preço do diesel.

A companhia informa ainda que, caso o reajuste do diesel seja integralmente repassado ao consumidor final, o preço na bomba pode subir 3,8% ou cerca de R$ 0,12 por litro em média.

Em comunicado, a estatal informou que a medida faz parte de sua nova política de combustíveis, implementada em outubro do ano passado, que prevê a revisão mensal dos preços dos combustíveis de acordo com condições de mercado.

"A decisão é explicada principalmente pelo efeito da continuada, embora mais discreta, elevação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, pela valorização do real desde a última revisão de preços e por ajustes na competitividade da Petrobrás no mercado interno de gasolina e diesel", diz a petroleira, em nota.

Desde o anúncio da nova política de preços da estatal, em outubro do ano passado, houve duas reduções nos preços da gasolina e do diesel. Porém, em dezembro, a Petrobrás decidiu elevar os preços dos combustíveis.