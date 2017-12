Petrobras reajusta gasolina em 10% A Petrobras informou no final da tarde desta sexta-feira que reajustará o diesel e a gasolina a partir da zero hora deste sábado. Os aumentos nas refinarias serão de 10% para a gasolina e de 12% para o diesel, já incluídos Cide e PIS/Cofins, mas sem ICMS. Comunicado da estatal diz que o reajuste leva "em consideração um novo patamar de preço do petróleo" no mercado internacional. A nota diz que o aumento está "dentro de uma perspectiva de médio e longo prazos e estão em linha com as premissas definidas no Plano Estratégico de manter parametrizados os preços dos derivados ao mercado internacional".