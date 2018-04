Petrobras reajusta GLP em 9,2% em 1º de junho A Petrobras comunicou a seus clientes hoje um aumento médio de 9,2% nos preços de GLP, com vigência a partir de 1º de junho. Diz a nota da empresa: "Após 60 dias sem alterações de preço, o atual reajuste médio de 9,2% visa a realinhar o preço da Petrobras a níveis competitivos com os do mercado, tendo em vista as variações ocorridas nas cotações internacionais deste derivado e na taxa de câmbio, que subiram, respectivamente, 6,7 % e 4,7%, desde o último reajuste. Os aumentos dos preços do GLP ficaram inferiores ao somatório das variáveis citadas, devido à participação de parcelas da formação dos preços que se mantiveram inalteradas no período.A participação da Petrobras no preço do botijão de 13 kg, após este reajuste, será de R$ 8,449 (base Grande São Paulo). A Empresa vem mantendo preços e serviços competitivos e alinhados ao mercado".