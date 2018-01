Petrobras reajusta preço do querosene de aviação A Petrobras confirmou hoje à Agência Estado que promoveu reajuste de 8,5% no preço do querosene de aviação (QAV) na última sexta-feira, dia 1º de abril. Segundo informações da assessoria de imprensa da estatal, foi o terceiro reajuste desse produto este ano. Ao explicar o reajuste, a empresa lembra que, no caso da querosene de aviação, a Petrobras promove uma análise dos preços do produto a cada 15 dias, no mercados interno e externo, e assim decide se vai fazer ou não reajuste no preço.