Petrobras reajusta preço do querosene de aviação A Petrobras confirmou que reajustou o preço do querosene de aviação em 0,1% nas refinarias. De acordo com a estatal, o reajuste entrou em vigor a partir do dia 1º de outubro. A estatal lembrou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o reajuste nesse tipo de combustível é feito a partir de uma análise a cada 15 dias - no qual a Petrobras avalia o comportamento dos preços do mercado internacional e doméstico, decidindo ou não por um reajuste.