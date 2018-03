Petrobras reajusta querosene de aviação A Petrobras confirmou ter realizado reajuste de 24,4% no preço do querosene de aviação, a partir do dia 1º de março. A estatal não costuma divulgar comunicados informando os reajustes deste tipo de combustível, como anuncia os de outros itens. Este procedimento é estabelecido em contrato com as distribuidoras, segundo informou a Petrobras. A empresa informou ainda que o reajuste está previsto em contrato e é efetuado mensalmente.