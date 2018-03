Petrobras reajusta Querosene de Aviação em 4,8% A Petrobras reajustou em 4,8% seu Querosene de Aviação (QAV)no primeiro dia do ano. A estatal vinha fazendo reajustes quinzenais no preço do produto. O aumento foi confirmado na manhã desta terça-feira pela Assessoria de Imprensa da empresa mas não houve informação sobre os percentuais de reajuste do óleo combustível e da nafta. O óleo combustível também vinha sendo reajustado quinzenalmente e a nafta, mensalmente. No acumulado de 2004, a Petrobras reajustou o QAV em 26,5%.