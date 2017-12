Petrobras realiza cerimônia de aniversário de 50 anos Está sendo realizada a cerimônia em comemoração aos 50 anos da Petrobras. O evento se dá na sede da empresa, no Rio de Janeiro, e conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também estão presentes os ministros das Comunicações, Miro Teixeira; das Cidades, Olívio Dutra; das Minas Energia, Dilma Rousseff; e da secretaria de Assistência Social, Benedita da Silva. Também compareceu à solenidade o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa. A governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, também está presente ao evento e, ao ser anunciada sua presença na solenidade, recebeu vaias da platéia. A Petrobras informou que, hoje, pela manhã, ofereceu um café da manhã com todos os ex-presidentes da empresa, incluindo os executivos Joel Rennó e Ozires Silva, além do mais antigo presidente da companhia ainda vivo, Artur Duarte Fonseca.