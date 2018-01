Petrobras reapresenta proposta para dívida do Petros A proposta de repactuação da dívida do fundo de pensão Petros, da Petrobras, deve voltar a ser encaminhada essa semana aos funcionários da estatal. Segundo informou o presidente da Petros, Wagner Pinheiro, o pedido será reencaminhado para apreciação dos funcionários no meio das negociações salariais. No início do segundo semestre, a proposta não foi aceita pois não conseguiu o mínimo de adesão de 95% dos funcionários, tendo alcançado 53% de aceitação. "É a mesma proposta que será encaminhada, mesma regra anterior", disse Pinheiro. "A Petrobras propôs, no processo de negociação salarial e os sindicatos estão levando para as assembléias", completou. Quando questionado sobre o porquê de reenvio de uma proposta que já foi apreciada e não aceita, Pinheiro explicou que será discutida pelo conselho de administração da Petrobras em assembléia no dia 15 de dezembro, proposta de redução no percentual mínimo de adesão à proposta de repactuação. O presidente do fundo de pensão não soube dizer para quanto seria diminuído o limite mínimo. "Eles (o conselho) vão discutir a diminuição. (A redução no porcentual de adesão) depende da deliberação do conselho de administração" disse. Além disso, de acordo com o presidente do fundo de pensão, será debatido ainda uma extensão no prazo de adesão à proposta, para até fevereiro do ano que vem. Em divulgações anteriores, o fundo de pensão informou que o tamanho do déficit atuarial é de R$ 4,5 bilhões, mas sindicalistas apontam que a dívida chega a R$ 9,3 bilhões. Em agosto deste ano, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, explicou que as negociações entre a Petros e a Petrobras para zerar o déficit do fundo foram iniciadas há mais de dois anos. O objetivo é repactuar, em 30 anos, o déficit do fundo. Em contrapartida, todas as ações na Justiça contra a Petros seriam extintas. A proposta precisava ser aprovada por 95% dos 95 mil participantes do fundo de pensão, ou seja, por 90.250 petroleiros. Investimentos Pinheiro estimou que em um período de três a oito anos, os fundos de pensão devem direcionar cerca de R$ 80 bilhões para investimentos no setor produtivo, principalmente em infra-estrutura. Desse total, a Petros, fundo de pensão do funcionários da Petrobras, deve contribuir com R$ 2 a 3 bilhões no período. Ao avaliar o cenário de investimentos dos fundos de pensão, Pinheiro calcula que o setor tenha investimentos da ordem de R$ 350 bilhões; desse total, aproximadamente R$ 190 bilhões estão investidos em títulos públicos federais. "Desse montante, creio que algo em torno de R$ 80 bilhões serão reforçados para investimentos produtivos". Em palestra nesta segunda na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), ele explicou que há um movimento contínuo de queda nas taxas de juros no País, tanto juros reais como a taxa básica, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano). Isso levará os investidores de longo prazo a procurarem outros tipos de investimento. Na avaliação de Pinheiro, o setor de infra-estrutura será um dos mais procurados, devido à boa rentabilidade dos investimentos no longo prazo, e o risco baixo. No caso da Petros, Pinheiro explica que a carteira do fundo tem em torno de R$ 30 bilhões. Desse total, cerca de 67% são investidos em renda fixa (sendo 90% títulos públicos federais); 25% em renda variável; 4% em operações com participantes; e 4% com o setor imobiliário. Ele informou que, dentro do valor de até R$ 3 bilhões que o fundo pretende investir no período em investimentos produtivos, a Petros já tem alocados R$ 950 milhões em projetos com modalidade de Fundo de Investimento em Participações (FIP). Cerca de 10% desse valor já está investido em térmicas, PCHs e transmissão, ou seja "basicamente no setor elétrico", adiantou Pinheiro. Novo Mercado Pinheiro afirmou que o fundo tem interesse em estimular a entrada no Novo Mercado da Bovespa de todas as empresas as quais o fundo tenha poder de decisão. Ele lembrou o caso da Perdigão, controlada majoritariamente por fundos de pensão, que estava quase em falência, mas foi recuperada e já entrou no Novo Mercado. Pinheiro informou que a Petros é investidora em cerca de 100 empresas, mas tem poder de decisão em poucas delas. Deste total, Pinheiro calcula que existem cinco nas quais o fundo tem influência forte de controle, e pode direcionar a entrada da empresa no Novo Mercado. "Prefiro não dizer quais", afirmou, considerando que seria uma irresponsabilidade fazê-lo, já que as companhias têm ações na Bolsa. Ele também se mostrou satisfeito com a nova onda de pulverizações de capital que ocorre atualmente. Pinheiro observou que isso aumenta a liquidez de ações - o que favorece "uma porta de saída" maior aos investimentos. Na avaliação de Pinheiro, esse cenário dá maior liberdade aos fundos de pensão para investir.