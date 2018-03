Petrobrás rebate acusação de negligência em obra do PAC no NE

A Petrobrás informou nesta terça-feira, 27, em comunicado, sua posição em relação às notícias veiculadas sobre uma suposta falta de cimento asfáltico de petróleo (CAP) para obras do PAC no Nordeste. A empresa esclareceu, em seu informe, que não está faltando produto em suas refinarias para as distribuidoras. Ainda no comunicado, a companhia informou que a capacidade de produção da Petrobrás é de três milhões de toneladas/ano enquanto a demanda total prevista para as obras do PAC é de 2 milhões e 400 mil ton/ano.

A companhia informou ainda que a Petrobrás está realizando teste piloto de importação de CAP visando "maior tranquilidade operacional", de acordo com avaliação da empresa. Segundo a estatal, a primeira carga de sete mil toneladas chega no final do mês e a segunda, de nove mil toneladas em novembro, ambas destinadas à Lubnor, unidade de refino da empresa no Ceará.

De acordo com informações apuradas pela Petrobrás, a Lubnor está no limite de sua capacidade de produção de CAP. "Como as retiradas do produto pelas distribuidoras na unidade são maiores do que a produção, além da complementação da refinaria da Bahia (Rlam), a Petrobrás disponibilizou mais CAP em suas refinarias do Rio de Janeiro (Reduc), Minas Gerais (Regap) e São Paulo (Revap). Para que as distribuidoras não tenham aumento no custo em função do frete, a Petrobrás está dando o desconto proporcional no preço do produto", esclareceu a empresa.

Ainda de acordo com a empresa, devido às intensas chuvas na região Nordeste, a demanda por CAP nas obras comandadas pelo DNIT aumentou em 518% em um mês e meio, sendo que o aumento não previsto reduziu os estoques da Lubnor. Além disso, houve um aumento no consumo de produtos do DNIT, e outros órgãos rodoviários estaduais ampliaram o consumo pelo produto. A companhia termina o comunicado esclarecendo que está participando de reuniões semanais com o DNIT e distribuidoras de modo a garantir uma maior previsibilidade na demanda, para "disponibilizar a quantidade de produto necessária para as diversas regiões do País", de acordo com a empresa.