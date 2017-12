Petrobrás recebe mais uma plataforma para ampliar produção no pré-sal

Rio - A Petrobrás informou a chegada no Brasil de mais uma das plataformas de produção para ser instalada no pré-sal da Bacia de Santos. O navio-plataforma (FPSO, em inglês) Cidade de Saquarema atracou neste domingo, 20, no estaleiro Brasa, em Niterói (RJ). A embarcação vai operar no campo de Lula, no primeiro semestre de 2016.

Convertida a partir de um navio-petroleiro, na China, a plataforma vai ter capacidade para processar até 150 mil barris por dia (bpd) de petróleo e comprimir 6 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, além de armazenar 1,6 milhão de barris de petróleo.

No estaleiro Brasa, a embarcação ainda vai passar por algumas obras. Será concluída a operação de içamento e a integração de módulos de processamento, que são equipamentos instalados na parte superior do navio-plataforma.

O campo de Lula é operado pela Petrobrás, dona de 65% da área, em parceria com a BG E&P Brasil (25%) e a Petrogal Brasil (10%).