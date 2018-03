Petrobras recebe propostas para plataformas P-51 e P-52 A Petrobras anunciou que iniciou ontem o recebimento das propostas técnicas e comerciais para a construção do casco e dos topsides e para a integração das plataformas P-51 e P-52. Segundo a empresa, apresentaram propostas os seguintes consórcios: Dragados/Andrade Gutierrez/Camargo Corrêa/Techint/Promon; Fels/Setal/Technip; Odebrecht/Saipem; Aker/Kvaerner; Samsung; e Marítima, "por força de decisão judicial, ainda ´sub júdice´", conforme informou a empresa. Segundo a Petrobras, em virtude da grande quantidade de documentos recebida, a formalização do recebimento das propostas deverá continuar nas próximas horas. A empresa informou também que as propostas referentes à licitação dos módulos de geração elétrica e de compressão de gás para as duas plataformas haviam sido recebidas, respectivamente, nos últimos dias 7 e 24 de abril.