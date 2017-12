Petrobras receberá até US$ 900 milhões para modernizações A Petrobras assinará nesta terça-feira em Nova York, Estados Unidos, contratos para viabilizar a construção de novas unidades na Refinaria Henrique Lage (REVAP) e um financiamento de até US$ 900 milhões para este projeto, que compreende a modernização da REVAP. A refinaria é a quarta maior da estatal e está localizada no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. O principal financiador do projeto será o Japan Bank for International Cooperation - JBIC, responsável por 54% da linha de crédito concedida (US$ 486 milhões). O projeto ainda contará com US$ 378 milhões provenientes de um sindicato de bancos comerciais formado por Santander Banespa, Bank of Tokyo Mitsubishi, Caylon Corporate and Investment Bank, Societe Generale, BNP Paribas, Standard Chartered Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC, e US$ 36 milhões provenientes das Trading Companies japonesas Mitsui & Co Ltd e Itochu Corporation. Em comunicado, a empresa informou que o Projeto de Modernização da REVAP está alinhado com seu plano estratégico, de adaptar suas refinarias para aumentar a capacidade de processamento de petróleo nacional.