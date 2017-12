Petrobras: recurso liberado pelo FGTS é R$ 3,4 bi Não é certo ainda que o optante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vai investir em ações da Petrobras o montante que ele reservou em alguma instituição. O volume máximo de recursos que será liberado pelo FGTS é de R$ 3,4 bilhões. Caso as reservas dos optantes superem esse total, o governo fará um corte em todas as reservas, de modo que o total obedeça a esse limite. Como as reservas para aplicar o FGTS se encerram dia 31, é possível que na semana que vem o optante já saiba se haverá corte na sua aplicação. O número de cotas de fundo que terá, no entanto, só será conhecido depois. O optante deve guardar o valor e o número de cotas iniciais para acompanhar o investimento. Comparando a evolução do valor da cota, o investidor saberá a qualquer tempo como está sua aplicação. Para aplicar o FGTS em ações basta procurar uma instituição financeira que esteja com esse tipo de fundo aberto e apresentar original e cópia de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e extrato da conta vinculada, além do número do PIS. Observe que as taxas de administração estão em média em 1,5% ao ano. Caso a instituição procurada cobre mais convém checar em outras.