Petrobras reduz em 13,1% preço do querosene de aviação A Petrobras reduziu o preço do Querosene de Aviação (QAV) em 13,1% a partir de hoje. O combustível, que vem sendo reajustado quinzenalmente, acumulava alta de 57,3% em 2005 antes deste novo reajuste para baixo. A última vez que a Petrobras alterou o preço do QAV foi em 15 de outubro, quando aumentou o valor em 10%. A estatal costuma reajustar também quinzenalmente o óleo combustível e a nafta, mas não divulga estes valores, por serem contratos individuais.