Petrobras reduz em 2,2% o querosene de aviação O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) informou que a Petrobras reduziu em 2,2% o preço do querosene de aviação (QAV) a partir desta terça-feira, depois de cinco aumentos consecutivos. No ano todo, o preço do combustível acumula alta de 15,4%, portanto acima da inflação medida no período pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que foi de 0,27%. Os reajustes do querosene de aviação são realizados pela estatal a cada 15 dias. A majoração mais recente, aplicada em 1º de maio, foi de 5,5%. De acordo com o sindicato, o combustível representa de 30% a 50% dos custos operacionais das transportadoras, dependendo do perfil de cada empresa.