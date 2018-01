Petrobras reduz preço da nafta e do querosene de aviação A Petrobras informou na noite desta terça-feira reduziu em 10% os preços da nafta e de 12% no querosene de aviação. Os novos preços valem a partir de primeiro de outubro. Também hoje, a estatal anunciou a queda de 5,9% no preço do óleo combustível. No caso da gasolina e do diesel, a empresa informa que os dois produtos "são permanentemente acompanhados e confrontados com as cotações do mercado mundial para continuarem competitivos".