Petrobras reduz preço do óleo combustível em 5,90% A Petrobras informou hoje ter reduzido na segunda-feira o preço do óleo combustível em 5,9% nas refinarias. No dia 12 deste mês, preço deste combustível já havia sido reduzido em 6,50% nas refinarias. A empresa informou ainda que aumentou o preço da nafta em 9,5% no início de setembro. Este combustível normalmente têm os reajustes realizados no início de cada mês, por razões de contrato.