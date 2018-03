Petrobras reduz preço do óleo e do querosene A Petrobras reduziu pelo terceiro mês consecutivo os preços do óleo combustível e do querosene de aviação na refinaria. A queda foi de 6% para o óleo combustível e de 11,5% para o querosene de aviação. Com isso, o óleo combustível registra queda acumulada no ano de 32,17% enquanto o querosene contabiliza redução de 13,35% de janeiro até agora. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira e os novos preços entraram em vigor hoje mesmo. Até março o querosene tinha subido 46,81%, após aumentos nos três primeiros meses do ano, mas desde então a Petrobras vem derrubando os preços, com queda de 15,4% no início de abril, 21,17% em maio e os 11,5% deste mês. A redução de preços exclui a incidência do ICMS. A estatal reavalia todo o final de mês os preços dos derivados de petróleo e faz os ajustes que considera adequados. Segundo a Petrobras, a decisão de reduzir os preços do óleo combustível e querosene de aviação é decorrente da redução do dólar, da baixa na cotação internacional do petróleo e de fatores mercadológicos e de concorrência.