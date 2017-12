Petrobras reduz preço do querosene A Petrobras reduziu hoje o preço do querosene de aviação em 2,2%. É a segunda vez consecutiva que a estatal reduz o preço do combustível, cujos reajustes são promovidos a cada quinze dias. No dia 15 de novembro, a redução ficou em torno de 10%. O diretor de abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa, disse que o querosene acompanha mais de perto as cotações internacionais. Nas últimas semanas, petróleo e dólar vêm registrando queda. O executivo não quis falar sobre preço da gasolina e do diesel. Ele afirmou que o ano de 2005 será fundamental para o projeto da nova refinaria que será construída pela Petrobras. Costa explicou que, se o consumo de derivados repetir em 2005 o desempenho deste ano - crescimento em torno de 4% - a empresa deverá antecipar o cronograma de construção da refinaria. Inicialmente, a obra estava prevista para ser iniciada em 2007 e concluída no final de 2010. Ele informou também que a empresa vai antecipar a construção de uma fábrica de fertilizantes para entrar em operação em 2009. A unidade, com custo estimado em US$ 600 milhões, será baseada no Centro-Oeste, em função da grande demanda de insumos para a produção agrícola. O Brasil importa hoje mais da metade do consumo de fertilizantes. A empresa vai procurar sócios para o empreendimento.