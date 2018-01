Petrobras reduz preço do querosene de aviação A Petrobras confirmou que reduzirá o preço da querosene de aviação em 7,6% a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, na próxima quinta-feira. Ao explicar o reajuste, a empresa lembra que, no caso do querosene de aviação, a Petrobras promove uma análise dos preços do produto a cada 15 dias, no mercados interno e externo, e assim decide se vai promover ou não reajuste no preço do produto.