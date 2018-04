Petrobras reduz preço do querosene de aviação A Petrobras reduz a partir desta quarta-feira o preço do Querosene de Aviação (QAV) em 3,1%. Este reajuste para baixo retoma a seqüência de reduções que a estatal vinha mantendo nos últimos meses e só foi interrompida em 16 de outubro, quando o combustível teve aumento de 3%. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), que divulgou o índice nesta segunda-feira, o acumulado do ano é de uma alta do QAV de 0,7%. O Snea não informou se o preço das passagens aéreas terá impacto desta redução.