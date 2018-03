Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 3,4% A Petrobras reduziu em 3,4% o preço do querosene de aviação (QAV), medida válida desde ontem, segundo informa o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea). No dia 1º do ano, a estatal havia reajustado o querosene em 4,8%. As alterações são quinzenais e obedecem às variações do preço do combustível e do câmbio. Segundo a fórmula, o QAV acumula alta de 1% este ano. No acumulado de 2004, o QAV subiu 26,5%.