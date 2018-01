Petrobras reduz preço do Querosene de Aviação em 9,1% A Petrobras reduziu o preço do seu Querosene de Aviação (QAV) em 9,1% a partir desta quinta-feira. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), com o reajuste, o acumulado no ano chega a uma redução de 10,4%, considerando uma queda de 1,3% repassada pela estatal no dia primeiro de janeiro. Ao contrário dos anos anteriores, quando reajustava o combustível quinzenalmente, a Petrobras agora adotou o repasse de novos preços sempre no primeiro dia de cada mês. Além do QAV, também são reajustados mensalmente o óleo combustível e a nafta. Os repasses referentes a ambos, porém, não são divulgados porque, segundo a Petrobras, tratam-se de contratos negociados individualmente com cada uma das empresas. O Snea não informou se as companhias aéreas vão repassar a queda nos preços do QAV para suas tarifas, mas lembrou que já estão ocorrendo promoções com mais freqüência. De acordo com o Snea, o gasto com o QAV representa algo em torno de 40% dos custos das empresas.