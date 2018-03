Petrobras reduz preço GLP industrial em 8,8% A Petrobras informou a redução de 8,8% no preço do GLP industrial a partir de primeiro de abril. Segundo a empresa, a diminuição não é um reajuste como de outros combustíveis. Em reunião ocorrida na Agência Nacional do Petróleo (ANP), em outubro, entre a estatal e as empresas distribuidoras, ficou estabelecido que enquanto estas empresas não realizassem diretamente as importações, a Petrobras o faria, e repassaria os preços praticados no mercado internacional sob forma de um adicional no preço do produto destinado ao uso comercial/industrial no mês seguinte. No mês de abril houve uma redução no percentual. A média Brasil ficou inferior em 8,8%, em virtude da queda no preço do produto no mercado internacional e em função da redução do dólar no mesmo período. O adicional ou diferença a ser cobrado no mês em questão, será aplicado somente no produto destinado ao segmento comercial/industrial, e não afetará o preço do botijão de 13 KG.