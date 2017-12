Petrobras reduzirá preço de combustíveis nos próximos dias O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, informou, por meio de sua assessoria, que a empresa vai reduzir "nos próximos dias" os preços de gasolina e óleo diesel. O anúncio pode ser feito ainda esta semana. Conforme o presidente transmitiu à assessoria, o porcentual de redução ainda não foi definido; porém, não será maior do que um dígito. O presidente informou ainda as reduções aproximadas nos preços de nafta, óleo combustível e querosene de aviação. Esses ajustes são efetuados mensalmente, por contrato. A nafta terá redução aproximada de 30%; o óleo combustível terá preço reduzido em 15%; e o preço do querosene de aviação será reduzido em 20%. Esssa reduções acontecerão a partir de 1º de maio, conforme o estabelecido em contrato.