Petrobrás: reserva de ações PN até amanhã Termina amanhã oprazo para reserva de ações da Petrobras pelos investidores de varejo (pessoa física) que quiserem participar da oferta global de papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) de propriedade do BNDES. O processo envolverá 35.984.197 ações, sendo 80% destinadas ao exterior e 20%, ao mercado doméstico. Para o varejo brasileiro, serão ofertadas 1.799.210 ações PN. Os investidores não-institucionais poderão fazer uma reserva antecipada mediante preenchimento de formulário entre os dias 11 e 17 de julho, até as 15 horas. Está previsto para o dia 18 a finalização do processo de bookbuilding, com a divulgação do preço que será utilizado na operação. Cada investidor poderá aplicar o mínimo de R$ 5 mil e o máximo de R$ 100 mil nas ações da empresa. As reservas serão atendidas integralmente. Caso haja excesso na demanda, poderá haver um rateio proporcional dos papéis. Os investidores institucionais terão direito aos papéis que não forem destinados ao varejo e não poderão fazer reserva antecipada. Para este tipo de investidor, não haverá limites mínimos ou máximos de aplicação. A oferta pública global contará com a possibilidade de uma colocação adicional de 5.397.629 ações, ao montante previsto de 35.984.197, para cobrir um possível excesso de demanda pelos papéis da estatal.