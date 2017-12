Petrobras responde amanhã sobre proposta de petroleiros A Petrobras responderá amanhã à Federação Única dos Petroleiros (FUP) se fará nova contraproposta às reivindicações da categoria, de reajuste salarial de 15,5% com reposição de mais 6,8% a título de produtividade. Os petroleiros não aceitam a primeira proposta da estatal e suas subsidiárias, de reajuste de 10,7%. Em documento enviado hoje à Federação dos Petroleiros, a empresa informa que "encontra-se neste momento analisando os pleitos colocados pela FUP e sindicatos, fruto dos debates ocorridos na reunião de negociação do dia 21 de outubro". Na reunião de terça-feira com a direção da Petrobras, a FUP reafirmou na íntegra a pauta de reivindicações dos trabalhadores e voltou a reforçar que, se não houver avanços por parte da empresa, a categoria fará greve de 72 horas.