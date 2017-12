Petrobras: respostas às principais dúvidas O site Finanças Pessoais lança hoje uma cartilha completa sobre investimento em ações da Petrobras para o leilão de ações excedentes que ocorrerá em agosto. (Veja link abaixo.) O guia, que esclarece todas as dúvidas e procedimentos a respeito de aplicação em fundos e compra direta de ações, também pode ser acessado diretamente pelo site, na barra de acesso lateral, no item cartilha de investimentos. Acompanhe, também, a cobertura de notícias diárias do site a respeito do leilão, incluindo avaliações de instituições financeiras e atualizações, até o dia de prazo para a reserva de aplicações, tanto em fundos, como para a compra direta, 31 de julho. Mas atenção: para fazer a reserva é necessário ter em mãos o saldo do FGTS, que pode demorar até cinco dias úteis para ser emitido pela Caixa Econômica Federal. E veja em seguida duas matérias, uma da consultoria Tendências - alertando para os riscos da aplicação para o trabalhador - e outra do Banco Chase - avaliando negativamente as perspectivas de valorização das ações da Petrobras.