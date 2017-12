Petrobras retifica data do aumento do querosene A Petrobras acaba de informar que o porcentual de reajuste do querosene de aviação será de 2,6% e não de 3,5%, como havia sido informado pelo diretor de abastecimento da companhia, Rogério Manso. A data do reajuste será no dia 1/01 e não 2/01.